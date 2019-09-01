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رياضة

شاهد.. أهداف مباراة الأهلي والاتفاق بالدوري السعودي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق الأهلي السعودي في تحقيق الفوز على منافسه فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعتهما السبت باستاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي.

واستطاع الأهلي تسجيل هدفيه عن طريق عمر السومة بالدقيقة 47، وعبدالرحمن عبدالله بالدقيقة 85، بينما سجل هدف الاتفاق الوحيد نعيم سليتي بالدقيقة 55.

ويعد هذا هو أول فوز للأهلي في هذا الموسم وذلك بعدما تعادل في افتتاحية الدوري السعودي أمام فريق العدالة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، خلف نادي العدالة صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

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