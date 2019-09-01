شاهد.. كيف أسدل محمد صلاح الستار على أزمته مع ساديو ماني

أسدل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الستار على أزمته مع السنغالي ساديو ماني والتي ظهرت بينهما خلال مباراة اليوم أمام فريق بيرنلي، والتي فاز فيها بطل الأنفيلد على منافسه بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



وشهدت المباراة تزمرا من ساديو ماني بعد عدم تمرير محمد صلاح كرة له خلال فعاليات المباراة، بينما تزمر أكثر عندما قرر المدير الفني يورجن كلوب خروجه من المباراة، لينفعل وهو متجه نحو مقاعد البدلاء.



وشارك المحترف الدولي المصري صور له خلال احتفاله مع ساديو ماني بأهداف مباراة اليوم، لينهي تلك الأزمة التي استحوذت على اهتمام الرأي العام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.







