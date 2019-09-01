بسبب رسالة مسيئة لـ خالد منتصر .. إحالة مدير أوقاف الدقهلية إلى التحقيق

قررت مديرية الأوقاف بالدقهلية إحالة الشيخ حسن أبوالعز، كبير أئمة ومدير عام بالمديرية للتحقيق، فيما نسب إليه من واقعة سب وقذف الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



ونشر منتصر على صفحته على موقع فيسبوك رسالة، أكد أنها من الشيخ أبوالعز تصفه بأنه «علماني حقير»، وفقا لزعمه.



وتتابع الرسالة «المفكر خالد منتصر، أيها العلماني الحقير، الدنيا زائلة، تب إلى ربك، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله».



وأعاد الكاتب خالد منتصر نشر الرسالة عبر صفحته معلقا عليها: «هذه هي لغة كبير أئمة الدقهلية في وزارة الأوقاف، هذه هي لهجة وقاموس من المفروض أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، شكرًا فضيلة الإمام الجليل والداعية الذي نعتمد عليه في تجديد الخطاب الديني».



وأثارت الرسالة التي نشرها «منتصر» موجة استياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن طالبوا بالتحقيق مع مدير عام مديرية الأوقاف بالدقهلية.



وعلى الجانب الآخر، علق الشيخ أبوالعز عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: «تم اختراق حسابى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأننى قد أسأت إلى الكاتب الصحفى خالد منتصر.. وأعلن براءتي من هذا»



وأكد ابوالعزم قرار إحالته الى التحقيق في الواقعة المشار إليها والتي تتضمن إهانة وتجاوز في حق الكاتب خالد منتصر، ونشر على صفحته تكذيبه ونفيه لإرسال تلك الكلمات زاعما اختراق حسابه الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي.



