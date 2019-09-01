شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا

شب حريق كبير بأرض زراعية يوجد بباطنها خط غاز طبيعى بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق هائل بأرض زراعية نتيجة تسريب بخط الغاز بباطن الأرض.
توجهت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بـ ١٠ سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، وتبين أن هناك خط غاز بقطر ٨ بوصة يمر بباطن الأرض.
وصرح مصدر أمني بأنه تم غلق محابس الخط المؤدية إلى موقع الحريق لمنع مرور الغاز بالخط واستدعاء المعدات الثقيلة لبداية أعمال الحفر وتحديد موقع التسريب لإصلاحه في أسرع وقت ممكن، وأن الحريق مستمر لمدة ٤٨ ساعة حتى انتهاء المخزون بالخط بين المحبسين.