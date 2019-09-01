شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا

شب حريق كبير بأرض زراعية يوجد بباطنها خط غاز طبيعى بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق هائل بأرض زراعية نتيجة تسريب بخط الغاز بباطن الأرض.





توجهت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بـ ١٠ سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، وتبين أن هناك خط غاز بقطر ٨ بوصة يمر بباطن الأرض.



