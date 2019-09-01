إبراهيم عبد الجواد عن مشادات رانيا علواني مع الجمهور: غريب على إدارة الأهلي

قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تعليقا على ما دار من مناوشات من رانيا علواني عضو النادي الأهلي عبر صفحتها على تويتر وأحد متابعيها بشأن اختيار المدرب الجديد، إن مثل هذه الأمور جديدة على نادي الأهلي.



وغرد إبراهيم عبد الجواد قائلا: "‏اللي بيحصل بين رانيا علواني وجمهور الاهلي علي السوشيال ميديا جديد وغريب على إدارة الأهلي...".



ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت بين "‏‎‎اه والله حاجة غريبة جدا 😮😮" و"‏‎أقسم بالله دمى اتحرق واشك إن الحساب مسروق" .



ونشبت مشادات بين رانيا علواني وجمهور الأهلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن اختيار المدرب الجديد للنادي الأهلي موقعة اللوم علي الجنة التخطيط بالنادي الأهلي.