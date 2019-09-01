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رياضة

كريم حسن شحاتة: الأهلي يحاول تكرار تجربة جوزيه مع فايلر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
نور عادل
قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تسعى لتكرار تجربة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق بعد التعاقد مع السويسري فايلر لقيادة فريق الكرة الأول.

وأضاف كريم حسن شحاتة، خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " جوزيه لم يكن يمتلك سيرة قوية وقت التعاقد مع الأهلي، ولكن نجح وحقق بطولات وأيضا فايلر لا يمتلك سيرة قوية وتعتمد إدارة الأهلي على صغر سنه وطموحه لتحقيق إنجازات".

وتعاقد الأهلي مع السويسري فايلر لتدريب الفريق خلفا للمدير الفني الاوروجوياني المقال من منصبه مارتن لاسارتي.

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