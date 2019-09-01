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فن

فنانة كويتية: ندمانة على عملية التجميل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:07 ص
أحمد البهى
شاركت الفنانة الكوتيتة إلهام الفضالة جمهورها بفيديو ، عبر صفحتها الشخصية على موقع " سناب شات" ، كشفت من خلاله عن ندمها عن إجرائها عمليات التجميل.

أكدت أنها لجأت لإجراء عملية "تكساس"، والتى تهدف الى نحت الوجه، إلا أنها أعلنت ندمها على هذا الأمر، مؤكدة أن شكلها قبل ذلك كان أفضل.

يذكر أن إلهام فضالة بدأت مشوارها الفني في عام 2000 في مسرحية عالباب يا شباب مع داوود حسين وحسن البلام.

كما قامت الهام فضالة عام 2011 ، بخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية والذى حمل اسم مطبخ إلهام.

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