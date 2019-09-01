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فن

يجمع روبرت دي نيرو وآل باتشينو.. 6 معلومات عن الفيلم الايرلندي The Irishman

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
احمد البهى
أسابيع قليلة وتستقبل دور العرض السينمائية الفيلم الأيرلندى " The Irishman ، والذى ينتظره ملايين المشاهدات، وفى السطور التالية نرصد أبرز معلومات عن العمل :

1- يعد هذا الفيلم هو العمل الأول الذى يجمع بين روبرت دي نيرو وآل باتشينو .

2- من المقرر عرض العمل فى دور العرض السينمائية يوم 1 نوفمبر، بينما سيتم عرضه على شبكة نتفلكس يوم 27 من الشهر ذاته.

3- حقق البرمو الخاص بالعمل ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

4 - العمل من إخراج مارتن سكورسيزي ، والذى يعد من أهم المخرجين على الساحة الفنية فى الوقت الراهن .

5-الفيلم من تأليف تشارلز براندت تدور أحداثه من خلال مذكرات زعيم المافيا ورجل العصابات الأمريكي فرانك شيران، الملقب بـ"الإيرلندي"، الذي تحول من أحد أبطال الحرب العالمية الثانية إلى قاتل مأجور، بعد تورطه في اختفاء زعيم العمال جيمي هوفا عام 1975، ومقتله عام 1982.

6- مدة الفيلم تقترب من 3 ساعات ونصف ، وهى فترة طويلة بالنسبة للأعمال السينمائية .

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