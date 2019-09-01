بسبب الرقص 6 ساعات.. محمد عادل إمام: كان هيغمى عليا

نشر الفنان محمد عادل إمام عبر صفحته الشخصية فيديو من إحدى مشاهد مسلسل هوجان، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.





وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلاً: "أنا ما تعبتش في مشاهد الأكشن زي ما تعبت في المشهد ده .. تقريباً ٦ ساعات برقص لحد ما كان هيغمى عليا".



يذكر أن محمد عادل إمام شارك فى بطولة مسلسل هوجامكل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.



العمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

