ماكرون يحذر روحاني في اتصال هاتفي.. والأخير يضع شرطين للتفاوض مع أمريكا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيرا شديد اللهجة لنظيره الإيراني حسن روحاني، وذلك خلال اتصال هاتفي.



وبحسب "سبوتنيك"، شدد ماكرون على ضرورة أن تلتزم إيران بعملية ضبط النفس في لبنان والامتناع عن أي عمل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لحظات متوترة كهذه.



كما طالب ماكرون بالتزام إيران بالاتفاق النووي واتخذا الإجراءات المناسبة من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.



وأشار ماكرون إلى أهمية الزخم والدينامية التي شهدتها قمة مجموعة السبع، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها من أجل خلق الظروف المناسبة لخفض التصعيد والتوتر وبناء حل دائم في المنطقة.



فيما أكد ماكرون أنه سيظل على اتصال دائم مع نظيره الإياني خلال الأيام المقبلة.



ومن جانبه، قال روحاني لماكرون إنه في حال لم تف أوروبا بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، فسوف تنفذ طهران الخطوة الثالثة من تخفيض تعهداتها بالاتفاقية، مشيرا إلى أن تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي وأمن الملاحة هدفان رئيسيان لإجراء المحادثات".

