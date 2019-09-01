قميص وهوت شورت.. ريم مصطفى تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

شاركت ريم مصطفى جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وظهرت ريم مصطفى بإطلالة جريئة بارتدائها قميص وهوت شورت وإكسسوارات بسيطة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم مصطفى في إطلالتها على البساطة والرقي والعفوية، واعتمدت على المكياج الخفيف على وجهها.



وغردت ريم مصطفى على الصورة عبر تويتر قائلة "Good night 🌸"



كانت ريم مصطفى شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".



الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.