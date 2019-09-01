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رأس السنة الهجرية حيرت المصريين.. الأحد إجازة ولا لا.. الإجازات المتبقية في 2019

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:12 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
على صالح
تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الدقيق لإجازة رأس السنة الهجرية تحت سؤال انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت "هل غدا إجازة رسمية ".. هل يعتبر الأحد إجازة رسمية ؟؟

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إجازة رأس السنة الهجرية، ستكون فى نفس اليوم الذي يظهر فيه الهلال فإذا كانت رأس السنة يوم السبت ستكون الإجازة السبت وإذا كانت الأحد ستكون الأحد.

وحسمت دار الإفتاء الجدل، بإعلان أمس السبت أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريًا، وأن الجمعة هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1400 هجريًا.

واعتمدت أيضا رئاسة مجلس الوزراء، السبت الموافق 31 أغسطس 2019، إجازة رسمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1952 لسنة 2019، ولكن يبقى لنا أن نعرف ماذا تبقى من إجازات في 2019

وترصد "صدى البلد" الإجازات الرسمية المتبقية العام الجاري:

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر 1973.

- يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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