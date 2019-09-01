محمد رمضان يحتفل بتحقيق أغنية الملك 105 ملايين مشاهد

احتفل محمد رمضان بوصول أغنية "الملك" إلى ١٠٥ ملايين مشاهدة عبر صفحته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وغرد محمد رمضان عبر تويتر قائلا " الحمد لله 105 مليون مشاهد ".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "مبرووووك " و "‏‎باشا غير كدة كتير وسعت منك انت نمبر 1 وانت مافيا وانت الملك غير الكلمات الناس بتمل من التكرار دور على الجديد".



وحقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 120 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضي.