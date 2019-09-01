ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان بالبطانة.. سمية الخشاب بدون ميك اب أمام حمام السباحة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:28 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
مصطفى كرم
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير إنستجرام أمام حمام السباحة.

وظهرت سمية الخشاب على حمام سباحة بإطلالة جريئة بارتداء فستان شفاف أسفله البطانة.

ولم تتكلف سمية الخشاب بوضع الإكسسوارات واعتمدت علي مظهرها الجذاب بدون ميك اب على وجهها مع إسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

وتستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.

دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة صفراء.. سمية الخشاب تبهر متابعيها على إنستجرام

شاهد.. آخر إطلالة لـ سمية الخشاب على إنستجرام

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور

بدون ميك اب.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها.. شاهد

سمية الخشاب في أحدث جلسة تصوير بـ فستان توب

مسائكم ورد وبرتقال.. سمية الخشاب وسط الشجر في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

فرح ده ولا خناقة .. الشرطة تلقي القبض على شباب أطلقوا أعيرة نارية في حفل زفاف.. فيديو

نجم الأهلي يكشف دور محمد فضل فى إنهاء انضمامه للأحمر ..فيديو

سرقوا بضائع من مخازن جمعية تعاونية.. القبض على 4 مصريين في الكويت

بسبب الرقص 6 ساعات.. محمد عادل إمام: كان هيغمى عليا

شاعرة وأفكارها بتجنن أمها.. من هى ريم مهنا مجمدة بويضاتها قبل الزواج .. فيديو

اصابة سائحيَن بريطانيين في مشاجرة دامية مع كويتيين بقبرص.. شاهد التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور