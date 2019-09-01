فستان بالبطانة.. سمية الخشاب بدون ميك اب أمام حمام السباحة

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير إنستجرام أمام حمام السباحة.



وظهرت سمية الخشاب على حمام سباحة بإطلالة جريئة بارتداء فستان شفاف أسفله البطانة.



ولم تتكلف سمية الخشاب بوضع الإكسسوارات واعتمدت علي مظهرها الجذاب بدون ميك اب على وجهها مع إسدال شعرها علي كتفها.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.



وتستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.



دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس