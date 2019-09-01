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رياضة

تقارير سويسرية توضح أسباب تولي فايلر تدريب الأهلي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:49 ص
فايلر
فايلر
نور عادل
سلطت الصحف السويسرية الضوء على تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة فريق الكرة الأول خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وأشارت التقارير السويسرية إلى أن اختيار فايلر يعد مناسب وجيد لنادي القرن في افريقيا، وذلك بسبب سيرته الذاتية القوية خاصة النجاحات التي حققها مع نادي أندرلخت البلجيكي.

وأوضحت التقارير من موقع DH.be وصحيفة zb السويسرية ان فايلر لديه العديد من المقومات التي تساعده على النجاح في الأهلي خلال الفترة المقبلة، اهمها شخصيته القوية في التعامل مع اللاعبين، وتركيزه على اللعب الجماعي، بجانب تطوير الأداء الهجومي للفرق التي تولى مسئولية تدريبها وهي المقومات التي تناسب النادي الأهلي.

وأشارت التقارير السويسرية إلى أن فايلر أصبح أول مدرب سويسري يتولى الإدارة الفنية للنادي الأهلي، وأنه ينتظره الكثير في النادي الأهلي، وأن تلك المهمة تعد تحديا جديدا في مسيرته التدريبية.

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