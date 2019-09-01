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رياضة

أحمد عادل عبد المنعم: أخدت السيرة الطيبة من والدي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
احمد عادل
احمد عادل
مصطفى كرم
غرد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي المقاصة ونجل حارس مرمي النادي الأهلي السابق عادل عبد المنعم قائلا عبر تويتر "‏أنا حظّي الحلو من الدنيا كُله خدته في سيره أبويا الطيّبة.👌".

ولقيت تغريدة أحمد عادل ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎رَحِمَ الله أباك .. وجعلك خير خلف لخير سلف 🙏" و "‏‎رحمه الله عليه وتعيش وتفتكر ياكابتن" و "‏‎ربنا يوفقك ياحبيبي انت ورثت الاخلاق الطيبة عن ابيك".

يذكر أن أحمد عادل عبد المنعم يستعد لموسم جديد بالدوري المصري الممتاز مع مصر المقاصة.

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