أحمد عادل عبد المنعم: أخدت السيرة الطيبة من والدي

غرد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي المقاصة ونجل حارس مرمي النادي الأهلي السابق عادل عبد المنعم قائلا عبر تويتر "أنا حظّي الحلو من الدنيا كُله خدته في سيره أبويا الطيّبة.👌".
ولقيت تغريدة أحمد عادل ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "رَحِمَ الله أباك .. وجعلك خير خلف لخير سلف 🙏" و "رحمه الله عليه وتعيش وتفتكر ياكابتن" و "ربنا يوفقك ياحبيبي انت ورثت الاخلاق الطيبة عن ابيك".
يذكر أن أحمد عادل عبد المنعم يستعد لموسم جديد بالدوري المصري الممتاز مع مصر المقاصة.
ولقيت تغريدة أحمد عادل ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "رَحِمَ الله أباك .. وجعلك خير خلف لخير سلف 🙏" و "رحمه الله عليه وتعيش وتفتكر ياكابتن" و "ربنا يوفقك ياحبيبي انت ورثت الاخلاق الطيبة عن ابيك".
يذكر أن أحمد عادل عبد المنعم يستعد لموسم جديد بالدوري المصري الممتاز مع مصر المقاصة.