محمد_صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: ماني أخطأ وعليه الاعتذار

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #محمد_صلاح وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، بعد واقعة اعتراض ساديو ماني على صلاح لعدم تمرير الكرة له داخل الملعب في مباراة ليفربول أمس بالدوري الإنجليزي.



وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎حقيقى أخطأ اليوم ‎#محمد_صلاح بسبب عدم تمريره لكرتين واحدة لفرمينو والأخرى لمانى، ولكن كان هناك بالموسم الماضى فرص كثيرة جدا كان فيها مانى أنانى، ولم يمرر كرات لصلاح ولم ينفعل ‎#صلاح أبدا بهذه الصورة غير المبررة من لاعب محترف، لذلك يجب على مانى الاعتذار فورا على ما حدث منه لفخر العرب.



‏‎#محمد_صلاح حدث هذا أيضًا في الموسم الماضي ، لكن صلاح لم يتصرف بغضب مثل ماني

جميع المهاجمين يريدون التسجيل .

في بعض الأحيان يتخذون قرارات خاطئة ولكن هذا سوف يمر في النهاية.

مافعله ماني تصرف سيئ وغير متوقع ولكن يبدو أن التنافس أخذ منحنى أخر بالنسبة لماني

‎#محمد_صلاح .

‏شكلك شايل في قلبك يا ‎#ماني من ‎#محمد_صلاح

بس مخبي.

‏الذي جلب الأنانية للفريق هو ماني وليس ‎#محمد_صلاح وصلاح هو من تالق قبله وتوج بالهداف وكل الجوائز ....

اين كان ماني قبل انتقال صلاح اليهم

لماذا لم يكن ينافس علي صداره الهدافين قبل انتقال صلاح اليهم ..

صلاح تعرض طوال المواسم الماضيه للانانيه ولم يخرج غاضبا ولم يصرخ .



‏‎#محمد_صلاح غلط لما لعب بـ أنانيه ✋ ‎#ماني غلط لما قرر يلعب بـ أنانيه من السنه اللي فاتت وغلط لما عمل show وبروز اللي حصل النهارده خصوصا إنه هو اللي بدء اللعب ده !



فـ الاتنين غلطانين لكن متجيش إنت تعمل روش وتقول صلاح أناني و ‎#Mane مظلوم قبل ما تبص علي إحصائيات اللعب الجماعي 👌.



ظهر ساديو ماني في لقطة انقطاع الكرة من محمد صلاح أمام المرمى في حالة عصبية من محمد صلاح متهمه بالأنانية بالملعب.



وفاز ليفربول ب 3 أهداف مقابل لاشيء على فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز .