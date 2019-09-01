أدارسة أسوان يحتفلون بالعام الهجرى الجديد

نظمت الساحة الإدريسية بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، برئاسة السيد الإدريسى رئيس رابطة الأشراف الأدارسة بالعالم الإسلامى إحتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية المتمثلة فى الهجرة النبوية الشريفة .



واستمرت الاحتفالية حتى الساعات الأولى من الصباح حيث شارك فيها كوكبة من القراء والمداحين والعلماء وفى مقدمتهم الشيخ اليمنى الحبيب على الجفرى والمبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار، والفنان محمد ثروت ، والمداح محمد ياسين التهامى .



وفى كلمته طالب الشيخ الجفرى الحاضرين بضرورة أن يهاجر الجميع من ذنب المعصية إلى حلاوة الطاعة والمحبة والقرب من الله والتودد إلى المولى عز وجل فهو القريب المجيب الذى يستطيع فى غفلة أن يغير الحال إلى أفضل حال .



فالهجرة النبوية الشريفة لها مدلولات كبيرة وعظيمة منها ضرورة التسليم لقضاء الله ، مع إحترام حب المكان ، وهو ما تمثل فى مقولة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشهورة على مكة " لولا أهلك أخرجونى منك ما خرجت" فهى أحب الأماكن إلى قلب رسولنا الكريم .



وأوصى الجفرى الحضور بحسن معاملة النساء وذلك من خلال قوله علينا جميعًا أن نعطى النساء فى بيوتنا حقوقهن فى كل شيء سواء فى المواريث أو حتى المعاملة وخدمتهن في البيوت ، إقتداءًا بما كان يفعل النبى صلوات الله عليه حينما قال "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى ".



ودعا الشيخ الحبيب على الجفرى لمصر بأن يبعد عنها الفتن ورؤوس الشر وأن يحميها ويحفظها من كل سوء، وأن يبسط الأمن والأمان عليها ويجعلها في معيته .



وانغمرت أعين الجفرى بالبكاء خلال دعائه لبلده اليمن بأن يعيد الإستقرار لها وأن يبعد عنه كل سوء وأن يجعل الأمة العربية والإسلامية آمنة مطمئنة على الدوام .