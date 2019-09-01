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رياضة

بعد تغريدة رانيا علواني .. الجمهور يدشن ‎#اصحوا_احنا_الاهلي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:08 ص
رانيا علواني
رانيا علواني
مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #اصحوا_احنا_الاهلي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#اصحوا_احنا_الاهلي بطمن اوووي لما الجمهور ينتقد حد لسه ميعرفهوش هينجح جدا إن شاء الله 😊

‏هكتفي بعلامة تعجب وعلامة استفهام
"!؟"

‎#اصحوا_احنا_الاهلي.

‏خلاص هو أمر واقع المدرب الجديد له كل الدعم منا كجمهور وفى ضهر النادى. 
إحنا الاهلى يا جدعان مش مركز شباب. 
‎#اصحوا_احنا_الاهلي.

‏يا جماعه المفروض نقف جمب النادي 🙄
و ندعم المدير الفني الجديد و نقف جمبي ✋
و نشوف و نحكم عليه من اول متش 😒
فككوا من الشغل دة 😐
‎#اصحوا_احنا_الاهلي.

ونشب مشادة كلامية بين الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس علي صفحتها عبر تويتر بسبب المدرب السويري الجديد.

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