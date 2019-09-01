بعد تغريدة رانيا علواني .. الجمهور يدشن ‎#اصحوا_احنا_الاهلي

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #اصحوا_احنا_الاهلي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#اصحوا_احنا_الاهلي بطمن اوووي لما الجمهور ينتقد حد لسه ميعرفهوش هينجح جدا إن شاء الله 😊
هكتفي بعلامة تعجب وعلامة استفهام
"!؟"
#اصحوا_احنا_الاهلي.
خلاص هو أمر واقع المدرب الجديد له كل الدعم منا كجمهور وفى ضهر النادى.
إحنا الاهلى يا جدعان مش مركز شباب.
#اصحوا_احنا_الاهلي.
يا جماعه المفروض نقف جمب النادي 🙄
و ندعم المدير الفني الجديد و نقف جمبي ✋
و نشوف و نحكم عليه من اول متش 😒
فككوا من الشغل دة 😐
#اصحوا_احنا_الاهلي.
ونشب مشادة كلامية بين الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس علي صفحتها عبر تويتر بسبب المدرب السويري الجديد.
#اصحوا_احنا_الاهلي بطمن اوووي لما الجمهور ينتقد حد لسه ميعرفهوش هينجح جدا إن شاء الله 😊
هكتفي بعلامة تعجب وعلامة استفهام
"!؟"
#اصحوا_احنا_الاهلي.
خلاص هو أمر واقع المدرب الجديد له كل الدعم منا كجمهور وفى ضهر النادى.
إحنا الاهلى يا جدعان مش مركز شباب.
#اصحوا_احنا_الاهلي.
يا جماعه المفروض نقف جمب النادي 🙄
و ندعم المدير الفني الجديد و نقف جمبي ✋
و نشوف و نحكم عليه من اول متش 😒
فككوا من الشغل دة 😐
#اصحوا_احنا_الاهلي.
ونشب مشادة كلامية بين الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس علي صفحتها عبر تويتر بسبب المدرب السويري الجديد.