بعد تغريدة رانيا علواني .. الجمهور يدشن ‎#اصحوا_احنا_الاهلي

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #اصحوا_احنا_الاهلي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#اصحوا_احنا_الاهلي بطمن اوووي لما الجمهور ينتقد حد لسه ميعرفهوش هينجح جدا إن شاء الله 😊



‏هكتفي بعلامة تعجب وعلامة استفهام

"!؟"



‎#اصحوا_احنا_الاهلي.



‏خلاص هو أمر واقع المدرب الجديد له كل الدعم منا كجمهور وفى ضهر النادى.

إحنا الاهلى يا جدعان مش مركز شباب.

‎#اصحوا_احنا_الاهلي.



‏يا جماعه المفروض نقف جمب النادي 🙄

و ندعم المدير الفني الجديد و نقف جمبي ✋

و نشوف و نحكم عليه من اول متش 😒

فككوا من الشغل دة 😐

‎#اصحوا_احنا_الاهلي.



ونشب مشادة كلامية بين الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس علي صفحتها عبر تويتر بسبب المدرب السويري الجديد.