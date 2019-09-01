قبل عرضه فى أكتوبر .. تعرف على تفاصيل فيلم الجوكر

حالة من الترقب الشديد تجاه فيلم الجوكر المنتظر عرضه في دور العرض السينمائية في كل أنحاء العالم 4 أكتوبر 2019 ، خاصة أن العمل حصد إعجاب الكثيرين عقب عرضه فى الدورة الحالية مهرجان فينيسيا السينمائي، المقامة في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر .



وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :



1- يعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاماُ.



2- العمل مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



3- الفيلم من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، بالإضافة الى كل من روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.



4-بلغت تكلفة العمل 55 مليون دولار .



5- البرومو 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

