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فن

قبل عرضه فى أكتوبر .. تعرف على تفاصيل فيلم الجوكر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:18 ص
الجوكر
الجوكر
أحمد البهى
حالة من الترقب الشديد تجاه فيلم الجوكر المنتظر عرضه في دور العرض السينمائية في كل أنحاء العالم 4 أكتوبر 2019 ، خاصة أن العمل حصد إعجاب الكثيرين عقب عرضه فى الدورة الحالية مهرجان فينيسيا السينمائي، المقامة في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر .

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :

1- يعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاماُ.

2- العمل مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

3- الفيلم من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، بالإضافة الى كل من روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.

4-بلغت تكلفة العمل 55 مليون دولار .

5- البرومو 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

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