التحالف العربي يدمر مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ تابعة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بمدينة ذمار، موضحا أن الموقع عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي.



ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن التحالف قوله - في بيان - إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.



واستمرت المعارك - لليوم الثالث على التوالي - بين قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف، وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحيط مدينة حرض الحدودية، في محافظة حجة شمال غرب اليمن.