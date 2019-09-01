حريق هائل في خط غاز بأرض زراعية في طلخا

نشب حريق هائل بخط غاز في قرية الروضة، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.



تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا بنشوب حريق هائل داخل أحد الأراضي الزراعيه في قرية الروضة.



وعلى الفور، انتقلت قيادات مديرية الأمن، وقوات الحماية المدنية، ومهندسي شركة الغاز، ورئيس مركز ومدينة طلخا، ورئيس الوحدة المحلية بالمنيل، لمكان الحريق



وتبين أن سبب الحادث وجود تسريب بخط الغاز - قطر ٨ بوصة، الذي يمر تحت الأرض الزراعية بقرية الروضة.



وفي بيان، أكدت رئاسة مركز ومدينة طلخا استدعاء المعدات الثقيلة لبداية أعمال الحفر، ومعالجة التسريب وإصلاحه، فيما فرضت قوات الامن كردونا امنيا حول المنطقة



وتحرر محضر بالواقعة وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان أسباب حدوث التسريب ونشوب الحريق.

