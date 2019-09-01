شاهد.. آراء رواد السوشيال ميديا على طريقة تعامل ساديو ماني مع محمد صلاح



بالمناسبة ماتشات كتير صلاح بيسجل بيخرجه كلوب ويسيب ماني والعكس بيحصل لما ماني بيسجل غريب ماني بس لازم وقفة من كلوب للاثنين.



‏‎انت عامل نفسك فيلسوف ومثقف كدة ليه؟

انت متفرجتش ع ماني السنة اللي فاتت واللي قبلها كان بيعمل ايه مع صلاح ولا انت بتزيط مع الزيطة.

مبسوط من اللي ‎#صلاح عمله بقصد او من غير قصد علشان ‎#ماني يبقى يعرف ايه احساس الأنانية.



‏‎#صلاح اللى عمل ٨ اسيستات الموسم الماضي أناني.

و ‎#ماني اللى عمل اسيست واحد مش أناني؟؟!!!.



‏‎#ماني ‎#صلاح

الحقيقة لكل متابع جيد من الموسم الماضي

ليفربول لم يعد يمكنه البقاء على الاثنين معا

وكلاهما انانى جدا فى مواقف ولحظات لا ينفع معها الأنانية.

وكلاهما يريد أن يكون النجم والهداف الاوحد ولو على حساب الفريق والحقيقة البداية كانت من مانى وصلاح تبعه بنفس الطريقة.



وشهد لقاء ليفربول مع بيرنلي عصبية ساديو ماني علي صديقة محمد صلاح بعد فشل محمد صلاح في تسديد الكرة علي المرمى بسبب دفاع الفريق المنافس.



وفاز ليفربول ب 3 أهداف مقابل لاشيء علي فريق بيرنلي في مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #ماني وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏شكلك شايل في قلبك يا ‎#ماني من ‎#محمد_صلاح بس مخبي.‏يعنى صلاح كان انانى جدا مع مانى النهاردة إنما مانى كان جميل جدا مع صلاح الموسم اللى فات ..يعنى مانى زعلان عشان صلاح مباصلوش .. ده على كده بقى صلاح المفروض الموسم اللى فات كان ينفجر من مانى بقى ‎#ماني ‎#صلاح.‏اللي عملو ‎#ماني دا بيأكد حاجات كتير (مينفعش هو وصلاح يبقو ف فريق واحد+شايف نفسه احسن من صلاح والعكس صحيح +ضيعوا ع ليفربول الدوري بسبب نزاعات ع مين ال يجيب جول وطلعوا متعادلين أكتر م ماتش كان ممكن يخلص بلعبة جماعية+ المشكلة هنا من كلوب لان ماني واضح انه زعلان ان صلاح نجم الفريق الاول).‏لحد دلوقتي مستغرب جدا من ردة فعل ‎#ماني لقطة هو اعتاد يعملها في ‎#صلاح و ‎#صلاح اعتاد يعملها فيه والمشكلة مش وليدة النهاردة يعني ليه كل الغضب ده.