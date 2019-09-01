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فن

بفستان شفاف .. لطيفة تبهر متابعيها من الساحل الشمالي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:47 ص
لطيفة
لطيفة
مصطفى كرم
نشرت الفنانة لطيفة التونسية صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام، وهي تتجول علي البحر بالساحل الشمالي خلال زيارتها لمصر.

وظهرت لطيفة وهي ترتدي فستانا أبيض قصير شفاف مع وضع ميكب خفيف، وتسريحة شعرها عادية.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "منورة " و "إجازة سعيدة" و" قمرررر ".

وكانت لطيفة أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المهدية الدولي بتونس، وظهرت فى الحفل وهى ترقص مع الجمهور.

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