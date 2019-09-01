لن تتخيل.. ماذا قالت نانسي عجرم عن مصر والمصريين.. فيديو

وصفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مصر بكلمات رائعة معبرة بها عن حبها لها وعن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته على أرضها.



وقالت نانسي في مقطع فيديو قصير نشرته اليوم، الأحد، على حسابها الشخصي على موقع انستجرام «بحب مصر ودايما لما أفرح بيكون عندي حفلة بمصر، ودايما بأقول أن اللي ما بينجح بمصر ما يقدر يوصل للبلاد العربية».







يذكر أن تلك التصريحات قالتها المطربة اللبنانية أثناء مقابلة فنية لها مع برنامج «آراب وود» وستذاع قريبا وفقا للتنويه المنشور على حسابها عنها.



وكانت نانسي قد عبرت عن حبها سابقا في أكثر من مناسبة لمصر وللشعب المصري الذي وصفته بـ الرائع الطيب المشهود له بالشهامة والجدعنة وخفة الظل، وأنها لا تخفي شغفها الكبير لكل ما هو مصرى



وقدمت نانسي سابقا أغانى تشيد بالمصري والانتماء لأرض مصر منها "انا مصري"

