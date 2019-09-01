ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لن تتخيل.. ماذا قالت نانسي عجرم عن مصر والمصريين.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:14 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
على صالح
وصفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مصر بكلمات رائعة معبرة بها عن حبها لها وعن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته على أرضها. 

وقالت نانسي في مقطع فيديو قصير نشرته اليوم، الأحد، على حسابها الشخصي على موقع انستجرام «بحب مصر ودايما لما أفرح بيكون عندي حفلة بمصر، ودايما بأقول أن اللي ما بينجح بمصر ما يقدر يوصل للبلاد العربية». 



يذكر أن تلك التصريحات قالتها المطربة اللبنانية أثناء مقابلة فنية لها مع برنامج «آراب وود» وستذاع قريبا وفقا للتنويه المنشور على حسابها عنها.

وكانت نانسي قد عبرت عن حبها سابقا في أكثر من مناسبة لمصر وللشعب المصري الذي وصفته بـ الرائع الطيب المشهود له بالشهامة والجدعنة وخفة الظل، وأنها لا تخفي شغفها الكبير لكل ما هو مصرى

وقدمت نانسي سابقا أغانى تشيد بالمصري والانتماء لأرض مصر منها "انا مصري"

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان فوق الركبة.. نانسي عجرم تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور لها

بالفيديو.. شهيرة تبكي فاروق الفيشاوي

أحمد إبراهيم يكشف عن سر قطع علاقته بـ أصالة وطارق العريان بعد الزواج من أنغام

إيمي سالم تكشف عن تعرضها لحادث سيارة .. فيديو

بمكياج ناعم وفستان أسود قصير.. نانسي عجرم تتألق في دبي

ترشيحاتنا

التزاما بقرارات الأعلى للإعلام .. هانى حتحوت : حلقة برنامج الماتش 90 دقيقة اعتبارا من غدا .. شاهد

انا متحمل عشانها.. رد ناري من أحمد إبراهيم على هجوم نجل انغام ضده.. فيديو

أول لاعبة كرة شاطئية محجبة تروي قصة دخول تايلاندية الإسلام .. فيديو

هل تصح صلاتي مع خروجي بالمكياج؟

زكي فطين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع سيارته للإنفاق على علاجه من السرطان.. فيديو

اخبار الفن .. زكي فطين عبد الوهاب يبيع سيارته بسبب السرطان .. وتعرف على خطيب ولاء الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور