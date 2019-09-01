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فن

مبرر مهم لكن مش سر .. نانسي عجرم تكشف سبب بعدها عن التمثيل.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:37 ص
على صالح
كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن سر ابتعادها عن التمثيل ولاسيما في السينما، رغم تأكيدها بأنها لا تمانع من المشاركة في أي عمل فني، خصوصا على الشاشة الفنية التي تعشقها لولا انشغالها.

وقالت نانسي عجرم، في مقطع فيديو نشرته على حسابها على موقع انستجرام من مقابلة لها ببرنامج «آراب وود» المذاع على قناة روتانا «السينما.. صراحة انا باحب السينما .. بس هلا انا بعيدة عنها شوي.. لأنه ما عندي الوقت الكافي لأتفرغ بس للسينما».

أوضحت الفنانة اللبنانية مدى عشقها للسينما، ومكانتها الخاصة لديها، ولكنها تحتاج إلى تفرغ، وهو ما لا يتوافق مع أعمالها الفنية الحالية.

ولم يسبق لنانسي أن شاركت في أي أعمال فنية بالتمثيل مسبقا، ولكنها شاركت بغناء تترات بعض الأعمال الدرامية، ولكنها بدأت الغناء في برنامج «نجوم المستقبل» حينما بلغت 12 عاما، وتفرغت لدراسة الموسيقى.

ظهرت نانسي على الساحة الغنائية عام 1998 بالبوم «محتاجالك»، ثم البوم «شيل عيونك عني» عام 2001

نالت نانسي شهرة واسعة عربيا بعد تعاونها مع جيجي لمارا، في ألبوم «يا سلام» و والذي ضم أغنية «أخاصمك آه» التي قدمتها باللهجة المصرية ونالت شهرة واسعة.


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