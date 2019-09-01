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أخبار البلد

حار ورطب برياح نشطة وشبورة حسب موقعك.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:48 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
ا ش ا
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 24 33

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الاسماعيلية 23 35

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

نخل 19 35

نويبع 29 36

طابا 25 34

كاترين 17 34

الطور 28 33

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بنى سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 30 38

ابو رماد 29 38

حلايب 29 35

رأس حدربة 28 34

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