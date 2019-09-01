ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الساحل.. محمد زيدان يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:56 ص
محمد زيدان بالساحل
محمد زيدان بالساحل الشمالي
مصطفى كرم
شارك محمد زيدان لاعب المنتخب الوطني السابق جمهوره بصورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال قضاء عطلته الصيفية.

وظهر محمد زيدان وهو يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه وبعض من أسرته بالساحل الشمالي.

وعلق محمد زيدان علي الصورة قائلا "الصيف رائع عندما تكون مع ناس رائعة ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "انت مش كنت لسة في عمرة ربنا يسترها علينا" و "الساحل منور يا نجم" و " انت مكانك في الملعب لحد ماتتم ال 50".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أحلي مكان بالعالم .. أمير كرارة يقضي عطلته بالساحل الشمالي

بفستان ضيق.. دانا حمدان تبهر متابعيها

الصيف أحلى مع الغاليين.. بوسى شلبي بصحبة وفاء عامر في الساحل

ليلي علوي عن والدتها: مش عارفة أفرح ولا أحس بالأمان من غيرك

يوم سعيد .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن عطلته مع زوجته وابنائه

أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يكشف دور محمد فضل فى إنهاء انضمامه للأحمر ..فيديو

شاهد.. كيف أسدل محمد صلاح الستار على أزمته مع ساديو ماني

4 أنبياء هاجروا قبل سيدنا محمد .. المفتي السابق يروي أسباب هجرتهم

اخبار البرلمان.. حالات خفض سن المعاش في قانون المعاشات الجديد.. وموعد تعديل قانون الثانوية العامة

اليوم .. صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الـ A.T.M

كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور