من الساحل.. محمد زيدان يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه

شارك محمد زيدان لاعب المنتخب الوطني السابق جمهوره بصورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال قضاء عطلته الصيفية.



وظهر محمد زيدان وهو يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه وبعض من أسرته بالساحل الشمالي.



وعلق محمد زيدان علي الصورة قائلا "الصيف رائع عندما تكون مع ناس رائعة ".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "انت مش كنت لسة في عمرة ربنا يسترها علينا" و "الساحل منور يا نجم" و " انت مكانك في الملعب لحد ماتتم ال 50".