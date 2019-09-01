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مرشحو الرئاسة الديمقراطيون يطالبون بوقف تكرار أحداث تكساس الدامية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:11 ص
مسرح اطلاق النار
مسرح اطلاق النار في تكساس
أ ش أ
أكد المرشحون الديمقراطيون ضرورة وقف تكرار أحداث إطلاق النار العشوائي، كما حدث في ولاية تكساس الأمريكية، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين، كما طالبوا الكونجرس بالتدخل "حتى لا يعيش المواطنون في حالة ذعر يومية".

وشدد المرشح الرئاسي الأمريكي بيتو أورورك على ضرورة إنهاء ما أسماه بـ" الوباء " في وصفه لتلك الأحداث، معربا عن مؤازرته لمواطني الولاية.

وقال أورورك ـ وهو من مواطني ولاية تكساس ـ إنه ينبغي التصرف تجاه تلك الهجمات التي لا يجب أن تشكل مستقبل أمريكا.
بدورها طالبت المرشحة الرئاسية وعضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا كامالا هاريس بوقف تلك الهجمات التي سئمت من تكرارها.

من جهتها قالت المرشحة إليزابيث وارين إنه: "لا يجب أن يعيش المواطنون في حالة من الخوف والذعر بصورة يومية"، ودعت الكونجرس للتصرف كما شاركهم المرشح بيت بوتيجيج تلك المشاعر، وقالت "يجب على أمريكا أن تتخذ موقفا حيال تلك الهجمات".

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