تفاصيل المشاجرة الشرسة بين 10 كويتيين وسائحين بريطانيين في قبرص .. فيديو





▪️أنباء عن احتجاز 10 كويتيين في قبرص بسبب «هوشة» دامية مع سياح بريطانيين.



▪️المواطنون رهن الاحتجاز حاليا لمدة 7 أيام كحد أعلى من أجل التحقيق.



▪️اثنان من الكويتيين المشاركين دخلوا المستشفى لاصابات خفيفة وغادراه. pic.twitter.com/D2rSF0fb3n — المجلس (@Almajlliss) August 31, 2019

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تتابع أزمة إلقاء السلطات القبرصية القبض على 10 شباب كويتيين بسبب مشاجرة مع بريطانيين أمام فندق بمدينة أيا نابا القبرصية يوم الجمعة الماضي.وقالت مصار لصحيفة "الراي" إنه جرى التواصل مع السفير القبرصي لدى البلاد لمعرفة المزيد من التفاصيل ومحاولة حل الامر.وأضافت المصادر أن المواطنين العشرة رهن الاحتجاز لمدة 7 أيام كحد أقصى من أجل التحقيق، وبعدها إما أن يتم توجيه التهم لهم أو التنازل عن القضية من قبل المعتدى عليهم قبل مرور الأيام السبعة.وأكد حادجيسافاس شارالامبوس سفير قبرص لدى الكويت متابعته لموضوع المشاجرة، موضحا أن اثنين من الكويتيين دخلا المستشفى لإصابات خفيفة وأنهما قد غادا.وأضاف أن مدينة أيا نابا من المناطق المزدحمة بالسياح، والتي تشهد بعض المشاجرات بين المراهقين من وقت إلى آخر.وكانت شرطة مدينة أيا نابا السياحية القبرصية ألقت القبض على المواطنين العشرة واحتجزتهم رهن الاستجواب والتحقيق، وذلك في أعقاب مشاجرة دامية نشبت بينهم وبين عدد مماثل تقريبًا من السياح البريطانيين الذين تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج بعد تلقيهما إصابات من بينها طعنة.ونشرت صحيفة "سايبراس ميل" القبرصية مقطع فيدي يوضع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الكويتيين ا والبريطانيين.ولم يتضح حتى الآن السبب الذي أدى إلى نشوب المشاجرة الشرسة.