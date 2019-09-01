تحدي جديد للكبار .. نجوم الفن في رحلة العودة إلى مرحلة الشباب.. صور

نشرت صفحة ميجا بيكسل على موقع إنستجرام عددا من الصور لنجوم الفن بين مرحلتين مختلفتين من أعمارهم، واستخدمت تقنية الدمج ببرامج تحرير الصور مثل الفوتوشوب لخلق قصة بديعة من الصورة الجديدة تجسد لقاء حاليا بين شكل في مرحلة الشباب وكأنهما صديقين التقيا والتقطا صورة جديدة.



ونشر الحساب صورا للفنان عادل إمام وحسين فهمي وسمير غانم وصلاح ذو الفقار وإسعاد يونس ومحمود حميدة وحسن يوسف ورجاء الجداوي ونبيلة عبيد وليلى علوي.



ولاقت الصور المنشورة للفنانين استحسان العديد من متابعي الحساب على انستجرام، والإشادة بالفكرة التي استخدمها لاستعادة ذكريات نجوم الزمن الجميل.



وعبرت إسعاد يونس عن إعجابها بصورتها التي جمعت بينها حاليا وشخصية زغلول الشهيرة التي جسدتها في المسلسل الكوميدي الشهير "بكيزة وزغلول" مع الفنانة سهير البابلي.



واستخدمت صفحة ميجا بيكسل صورا لبعض الفنانين من حياتهم وأخرى من أعمال لهم.