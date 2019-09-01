حدث ليلا.. حريق هائل بخط غاز فى طلخا.. اعترافات مثيرة لقاتل ومغتصب طفلة المنشأة.. ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الأولى من اليوم، الأحد، الموافق 1 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم الاخبار
الكويت ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات واستجواب الشهود
أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي مساء أمس السبت توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الكويتية، والنيابة العامة المصرية، لتبادل المعلومات واستجواب الشهود.
حريق هائل في خط غاز بأرض زراعية في طلخا
نشب حريق هائل بخط غاز في قرية الروضة، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
في نص الليل.. محافظ الجيزة يتفقد محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالمحافظة، اليوم الأحد، بسرعة تنفيذ واستكمال أعمال استعادة ضخ المياه بالمناطق المتضررة من انقطاعها، جاء ذلك من خلال تواصل محافظ الجيزة مع وزير الموارد المائية والرى، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الجيزة لمياه الشرب بعد جولة تفقدية مفاجئة في منتصف الليل لمحطتي مياه الشرب في إمبابة وجزيرة الذهب.
بسبب رسالة مسيئة لـ خالد منتصر .. إحالة مدير أوقاف الدقهلية إلى التحقيق
قررت مديرية الأوقاف بالدقهلية إحالة الشيخ حسن أبوالعز، كبير أئمة ومدير عام بالمديرية للتحقيق، فيما نسب إليه من واقعة سب وقذف الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
رأس السنة الهجرية حيرت المصريين.. النهاردة إجازة ولا لا.. الإجازات المتبقية في 2019
تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الدقيق لإجازة رأس السنة الهجرية تحت سؤال انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت "هل غدا إجازة رسمية ".. هل يعتبر الأحد إجازة رسمية ؟؟
صدى البلد أول الملتزمين.. سر تقليص مدة برنامج أحمد موسى وهاني حتحوت
التزم الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي الذي يذاع على فضائية صدى البلد بتقليص مدة برنامجه من 3 ساعات الى ساعة ونصف ( 90 دقيقة ) وفقا لضوابط المجلس الأعلى للإعلام الذي أعلن عن تطبيقها بدءا من الغد أول سبتمبر.
اغتصبتها وهى مغمى عليها .. قاتل طفلة المنشاة يدلي باعترافات مثيرة
أدلى العامل المتهم باغتصاب الطفلة جنا بقرية السقرية بمركز المنشاة بسوهاج باعترافات تفصيلية عن الجريمة البشعة التي ارتكبها.
اخبار الرياضة
تقارير سويسرية توضح أسباب تولي فايلر تدريب الأهلي
سلطت الصحف السويسرية الضوء على تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة فريق الكرة الأول خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
شاهد.. كيف أسدل محمد صلاح الستار على أزمته مع ساديو ماني
أسدل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الستار على أزمته مع السنغالي ساديو ماني والتي ظهرت بينهما خلال مباراة اليوم أمام فريق بيرنلي، والتي فاز فيها بطل الأنفيلد على منافسه بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
هاني حتحوت: جماهير الأهلي عملت حفلة على رانيا علواني
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، تخطت حدود الشخصية العامة في محاورة المتابعين عبر حسابها على «تويتر»، بعدما جاءت ردودها مثيرة للمزيد من الجدل.
اخبار العالم
ارتفاع عدد قتلى ومصابي إطلاق النار في تكساس.. وترامب يتابع
الصين تبدأ فرض رسوم إضافية على بعض السلع الأمريكية
الجار الله يكتب: السيسي .. رجل القرار الجريء في ضيافة حكيم العرب
تفاصيل المشاجرة الشرسة بين 10 كويتيين وسائحين بريطانيين في قبرص .. فيديو
مسلح يطلق النار على الشرطة السعودية برشاش من نافذة منزله.. فيديو
قصف مطار معيتيقة الليبي وإصابة عدد من الحجاج
اهم الاخبار
الكويت ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات واستجواب الشهود
أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي مساء أمس السبت توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الكويتية، والنيابة العامة المصرية، لتبادل المعلومات واستجواب الشهود.
حريق هائل في خط غاز بأرض زراعية في طلخا
نشب حريق هائل بخط غاز في قرية الروضة، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
في نص الليل.. محافظ الجيزة يتفقد محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالمحافظة، اليوم الأحد، بسرعة تنفيذ واستكمال أعمال استعادة ضخ المياه بالمناطق المتضررة من انقطاعها، جاء ذلك من خلال تواصل محافظ الجيزة مع وزير الموارد المائية والرى، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الجيزة لمياه الشرب بعد جولة تفقدية مفاجئة في منتصف الليل لمحطتي مياه الشرب في إمبابة وجزيرة الذهب.
بسبب رسالة مسيئة لـ خالد منتصر .. إحالة مدير أوقاف الدقهلية إلى التحقيق
قررت مديرية الأوقاف بالدقهلية إحالة الشيخ حسن أبوالعز، كبير أئمة ومدير عام بالمديرية للتحقيق، فيما نسب إليه من واقعة سب وقذف الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
رأس السنة الهجرية حيرت المصريين.. النهاردة إجازة ولا لا.. الإجازات المتبقية في 2019
تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الدقيق لإجازة رأس السنة الهجرية تحت سؤال انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت "هل غدا إجازة رسمية ".. هل يعتبر الأحد إجازة رسمية ؟؟
صدى البلد أول الملتزمين.. سر تقليص مدة برنامج أحمد موسى وهاني حتحوت
التزم الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي الذي يذاع على فضائية صدى البلد بتقليص مدة برنامجه من 3 ساعات الى ساعة ونصف ( 90 دقيقة ) وفقا لضوابط المجلس الأعلى للإعلام الذي أعلن عن تطبيقها بدءا من الغد أول سبتمبر.
اغتصبتها وهى مغمى عليها .. قاتل طفلة المنشاة يدلي باعترافات مثيرة
أدلى العامل المتهم باغتصاب الطفلة جنا بقرية السقرية بمركز المنشاة بسوهاج باعترافات تفصيلية عن الجريمة البشعة التي ارتكبها.
اخبار الرياضة
تقارير سويسرية توضح أسباب تولي فايلر تدريب الأهلي
سلطت الصحف السويسرية الضوء على تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة فريق الكرة الأول خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
شاهد.. كيف أسدل محمد صلاح الستار على أزمته مع ساديو ماني
أسدل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الستار على أزمته مع السنغالي ساديو ماني والتي ظهرت بينهما خلال مباراة اليوم أمام فريق بيرنلي، والتي فاز فيها بطل الأنفيلد على منافسه بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
هاني حتحوت: جماهير الأهلي عملت حفلة على رانيا علواني
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، تخطت حدود الشخصية العامة في محاورة المتابعين عبر حسابها على «تويتر»، بعدما جاءت ردودها مثيرة للمزيد من الجدل.
اخبار العالم
ارتفاع عدد قتلى ومصابي إطلاق النار في تكساس.. وترامب يتابع
الصين تبدأ فرض رسوم إضافية على بعض السلع الأمريكية
الجار الله يكتب: السيسي .. رجل القرار الجريء في ضيافة حكيم العرب
تفاصيل المشاجرة الشرسة بين 10 كويتيين وسائحين بريطانيين في قبرص .. فيديو
مسلح يطلق النار على الشرطة السعودية برشاش من نافذة منزله.. فيديو
قصف مطار معيتيقة الليبي وإصابة عدد من الحجاج
اخبار الفن
محمد رمضان يحتفل بتحقيق أغنية الملك 105 ملايين مشاهد
احتفل محمد رمضان بوصول أغنية "الملك" إلى ١٠٥ ملايين مشاهدة عبر صفحته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
لن تتخيل.. ماذا قالت نانسي عجرم عن مصر والمصريين.. فيديو
وصفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مصر بكلمات رائعة معبرة بها عن حبها لها وعن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته على أرضها.
انتصار: أواصل تصوير روحين فى زكيبة
قالت الفنانة انتصار إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل روحين فى زكيبة
اخبار الطقس
حسب موقعك.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا..
محمد رمضان يحتفل بتحقيق أغنية الملك 105 ملايين مشاهد
احتفل محمد رمضان بوصول أغنية "الملك" إلى ١٠٥ ملايين مشاهدة عبر صفحته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
لن تتخيل.. ماذا قالت نانسي عجرم عن مصر والمصريين.. فيديو
وصفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مصر بكلمات رائعة معبرة بها عن حبها لها وعن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته على أرضها.
انتصار: أواصل تصوير روحين فى زكيبة
قالت الفنانة انتصار إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل روحين فى زكيبة
اخبار الطقس
حسب موقعك.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا..