هندي يسرق 5 ساعات بـ600 ألف دينار من كفيله الكويتي

كشفت كاميرات المراقبة عن سرقة عامل هندي لـ5 ساعات ثمينة تبلغ قيمتها 600 ألف دينار كويتي من شاليه كفيله، حيث أظهرت خروجه بصندوق الساعات.



وبحسب صحيفة "الراي"، اكشتف المواطن الكويتي سرقة صندوق خاص به يحتوي على 5 ساعات ثمينة قيمتها الفعلية 600 ألف دينار، وسارع بالاتصال بعمليات وزارة الداخلية وقدم بلاغا بالسرقة، ليتوجه رجال الأمن إلى الشاليه الذي حصلت فيه السرقة.



واستمع رجال الأمن إلى إفادة المواطن والذي أبلغهم بوجود كاميرات مراقبة في أرجاء المكان كافة.



وبعد فحص الكاميرات والاطلاع على تسجيلات عدة أيام مضت، ظهر العامل الهندي يحمل بين يديه صندوق الساعات ويتلفّت يمينًا ويسارًا قبل أن يخرج به من المكان، ثم عاد وكأنه لم يفعل شيئا.



وبعد التحقيق معه، اعترف العامل بالسرقة وأقر بمكان الساعات.