ناسا تستعد لإطلاق أكبر مهمة فضائية لحماية كوكب الأرض من هذا الخطر

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تستعد لإطلاق أكبر مهمة فضائية لحماية كوكب الأرض من خطر الكويكبات التي تزايد خلال السنوات الأخيرة.





وأضافت أن ناسا ستطلق المهمة الفضائية الأكثر تأثيرا على كوكب الأرض في العام المقبل، والتي تتمثل في تصميم اختبار لإعادة توجيه الكويكبات لكي تتحطم بعيدا عن كوكب الأرض.





وأوضحت أن خطر الكويكبات وعلى الرغم من تزايده خلال الأعوام الماضية، إلا أنها تعد واحدا من سلسلة من المخاطر التي تهدد كوكب الأرض، الأمر الذي دفع العلماء إلى البحث عن حلول.





ومن بين تلك التهديدات، الانفجارات التي تحدث على سطح الشس، والتي ينتج عنها "طقسا فضائيا" يمكن أن يلحق أضرارا بالأقمار الصناعية والأنظمة الكهربائية الخاص بنا.



