الكويت تتزين لاستقبال السيسي والرئيس الألماني يطلب الغفران.. أبرز عناوين صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.





البشير يواجه تهمة الثراء غير المشروع

وبحسب "البيان"، مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمرة الثالثة أمام المحكمة، التي وجهت له رسميًا تهمة الثراء غير المشروع وحيازة أموال بالنقد الأجنبي دون سند قانوني، في وقت تستمر المشاورات بين رئيس الحكومة الانتقالية د. عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير من أجل تشكيل الحكومة التي تواجه ولادتها عثرات كبيرة، غير أن قيادات بالتحالف الذي أطاح في أبريل الماضي البشير من سدة الحكم قالت لـ«البيان»: إن مشاورات فنية وراء تأخر إعلان الحكومة.





وفي الأثناء تواصلت في الخرطوم محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، الذي وجهت له المحكمة أمس رسميًا اتهام الثراء غير المشروع وحيازة أموال بالنقد الأجنبي عن طريق غير مشروع، وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: «أتهمك بأنه ضبط في 16 أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفًا و770 دولارًا و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة».





من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه «غير مذنب». وقال محامي البشير: إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة المقبلة.. وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص.





الرئيس الألماني يطلب الصفح من بولندا على فظائع الحرب العالمية الثانية

وبحسب "البيان"، طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من الشعب البولندي على الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وذلك خلال كلمته في فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف بسلاح الجو الألماني "لوفتوافا" في تلك الحرب.





وقال شتاينماير باللغتين الألمانية والبولندية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "أحيي ذكرى ضحايا الهجوم على فيلون. وأشيد بضحايا الطغيان الألماني من البولنديين وأطلب الصفح".





ووصل شتاينماير، علاوة على عدد من رؤساء الدول والحكومات، إلى بولندا من أجل إحياء الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية.. وفي فيلون، كان يرافقه الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس بلدية المدينة، بافل أوكراسا، من بين آخرين.





محمد بن راشد.. رسائل حازمة تلامس نبض الشعب

وبحسب "البيان"، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجموعة من الرسائل المختصرة للمواطنين والمسؤولين مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات.





ودعا المسؤولين والوزراء والقادة إلى النزول إلى الميدان، مشددًا سموه على عدم السماح بالعبث بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب، مؤكدًا أن توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية، مشيرًا إلى ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة، مطالبًا سموه المسؤولين باحترام أي متصلٍ عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليه ومحاولة حل مشكلته، وعبّر سموه عن تفاؤله، مؤكدًا أن القادم أجمل وأفضل وأعظم.





قمة كويتية مصرية اليوم لبحث التعاون والملفات الإقليمية





وبحسب "الخليج"، وصل إلى الكويت، مساء أمس السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي كان على رأس مستقبليه في المطار بمعية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.





وتتناول المباحثات الرسمية التي تبدأ اليوم الأحد سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، كما يتباحث الزعيمان في التطورات الإقليمية الأخيرة وسبل تجنيب المنطقة ويلات الانجرار نحو التدهور الإقليمي.





ويرافق الرئيس المصري وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء مصطفى شريف وعددًا من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.





وتزينت شوارع الكويت بالأعلام الكويتية والمصرية، واحتفلت أبراج الكويت بزيارة الرئيس المصري بطريقتها الخاصة، حيث تم وضع ألوان العلمين الكويتي والمصري على الأبراج.





وتكتسب زيارة الرئيس المصري إلى الكويت أهمية كبيرة «نظرًا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك». وأكد تقرير نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن الزيارة تكتسب هذه الأهمية في «مواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات».





محمد بن زايد: تتجدد التطلعات إلى عام دراسي مفعم بالتفوق والإبداع والتميز

وبحسب "الاتحاد"، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد، إن الطاقات والتطلعات تتجدد إلى أن يكون عامًا مفعمًا بالتفوق والإبداع والتميز.



