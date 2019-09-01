ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال يصطدم بـ توتنهام في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
مباراة آرسنال وتوتنهام
مباراة آرسنال وتوتنهام (أرشيفية)
محمد السعيد
يحل فريق توتنهام ضيفاً ثقيلاً على نظيره آرسنال، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق آرسنال لتحقيق الفوز على آرضه ووسط جماهيره، بعد السقوط أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر يطمح توتنهام هو الآخر القادم من خسارة أمام نيوكاسل بهدف دون رد، في خطف انتصار مهم خارج الديار.

ويحتل آرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل توتنهام المركز العاشر بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن الجولة نفسها إيفرتون مع وولفرهامبتون، في تمام الثالثة عصرًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدام مصري خالص.. مواجهات نارية للمحترفين في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي

فيورنتينا يصطدم بـ نابولي في مستهل مشواره بالدوري الإيطالي

توتنهام يستضيف نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم الاحد 1 - 9 - 2019

ترشيحاتنا

مواعيد فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة فى تنسيق الثانوية العامة

تحدي جديد للكبار .. نجوم الفن في رحلة العودة إلى مرحلة الشباب.. صور

رأس السنة الهجرية حيرت المصريين.. الأحد إجازة ولا لا.. الإجازات المتبقية في 2019

بسبب رسالة مسيئة لـ خالد منتصر .. إحالة مدير أوقاف الدقهلية إلى التحقيق

موعد مباراة الزمالك والاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

نجم الأهلي يكشف دور محمد فضل فى إنهاء انضمامه للأحمر ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور