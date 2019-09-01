آرسنال يصطدم بـ توتنهام في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام ضيفاً ثقيلاً على نظيره آرسنال، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.





ويسعى فريق آرسنال لتحقيق الفوز على آرضه ووسط جماهيره، بعد السقوط أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.





على الجانب الآخر يطمح توتنهام هو الآخر القادم من خسارة أمام نيوكاسل بهدف دون رد، في خطف انتصار مهم خارج الديار.





ويحتل آرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل توتنهام المركز العاشر بـ 4 نقاط.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن الجولة نفسها إيفرتون مع وولفرهامبتون، في تمام الثالثة عصرًا.