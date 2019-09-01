صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح.. فيديو

مصر تألقت في تيكاد اليابان وأفريقيا

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شعرت بالفخر بمصريتي وأني مواطنة من قارة أفريقيا وأنا أتابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي عن قرب من مدينة أوهايو اليابانية.. جاءت كلمة الرئيس جامعة شاملة وكانت بمثابة خريطة طريق أو إعلان يجسد طموح القارة في التقدم والتنمية، أوضح خلالها أن مصر نقطة تلاقٍ وانطلاق أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وطالب بتطوير البنية التحتية في دول القارة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحدث عن طموحات القارة السمراء الاقتصادية واحتياجاتها وأنها سوق واعدة أكثر من 65% من سكانها من الشباب، كما تحدث عن مصر وأنها نقطة انطلاق الدول الأفريقية إلى العالم، وواصل دعمه للمرأة، فتحدث عن المرأة الأفريقية ودورها المساند والرائد مع الرجل، فكان موفقا في كل كلمة ونال احترام وحب الجميع.





استقبال امبراطور اليابان بكل أدبه واحترامه الذى يميز الشعب اليابانى رئيس مصر في القصر الرئاسي كان رائعا، وأيضا مشاركة الرئيس حفل تقديم جائزة الطبيب "هيديو نوجوتشي" للأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية في قارة أفريقيا، بحضور إمبراطور اليابان وكبار القادة والزعماء ومطالبته الدول المتقدمة بتحمل المسئولية الإنسانية، والعمل على توفير الحد الأدنى من الخدمات الطبية لكافة المواطنين الأفارقة، بتقديم الدعم التكنولوجي والمادي للنهوض بالمجالات الصحية.





شركات مصر وأفريقيا الوطنية كانت على رأس الحضور وسط الشركات العالمية العملاقة، المقاولون العرب والسويدى ومجموعة كليوباترا أكبر مصدر للسوق اليابانية والتي احتفلت خلال المؤتمر بمرور 25 عاما على اختراقها السوق اليابانية الذي يصدر للعالم كله لكنه يستورد من مصر ومجموعة العربي وأوراسكوم ومودرن ماشنزي ورجال أعمال مصر المخلصين المهندس المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي كشف عن البدء فى إنشاء مصنع سوميتومو فـى بــور سعيد، وقدم رجل الصناعة الوطني محمد أبوالعينين خلال كلمته القوية والمؤثرة جانبا من الآمال والطموحات الأفريقية وقال: إن الرئيس السيسي تحمل مسئولية تحقيق آمال أكثر من مليار و200 مليون أفريقي، وأن الرئيس طرح 4 مشروعات عملاقة للنهوض بالقارة السمراء، وهي ممر التنمية "القاهرة - كيب تاون"، والربط الملاحي والكهربائي، وأن الثورة الصناعية بدأت فى أفريقيا وأصبحت ثاني أكبر قطاع جاذب للاستثمار وأنها ستصبح المركز الصناعي الكبير القادم فى العالم، وأعجبني توجيه أبو العينين فى نهاية كلمته أمام قادة أكثر من 50 دولة أفريقية الدعوة لقادة ورؤساء لدول الأفريقية لحضور الحفل التاريخي لافتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل وهو أكبر متحف في العالم، ويمثل افتتاحه حدثا عالميا.





أما شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، والتي لها تواجد تاريخى كبير في مختلف مدن القارة، من خلال مشروعاتها العملاقة التي بحثها مع رئيس زامبيا خلال القمة كما بحث معه التعاون المشترك في مشاريع التنمية المختلفة، وكانت لشركتى المقاولون العرب والسويدي حضور خاص، خاصة أن شركة السویدي إلیكتریك وشركة تـویـوتـا تسـوشـو وقعتا اتفاق التطویر المشترك لتصمیم وبناء محطتين لتولید الكهرباء بالطاقة الشمسیة لتخزین الطاقة، بحضور الرئيس الزامبي وهذا المشروع سيكون من أكبر مشروعات تخزين الطاقة في العالم!





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، بعنوان "تحية للإعلامي الكبير أحمد موسى وفريق عمله المحترم الذي قام بتغطية غير مسبوقة للمؤتمر وفعاليته، وكان هو الإعلامي الكبير الوحيد الموجود هناك.