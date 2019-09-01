ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم 1 - 9- 2019.. فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم، الأحد، 1 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 712 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 9 – 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد، 1 - 9 – 2019 على النحو التالي:





اسعار الذهب عيار 24





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24: 814 جنيه.





اسعار الذهب عيار 21





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 712 جنيه.





اسعار الذهب عيار 18





وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 610 جنيه.





سعر الجنيه الذهب





بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيه.





ويشهد سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.





سعر المصنعية والدمغة



