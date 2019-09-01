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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 1 - 9 - 2019.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
خضار وفاكهة
خضار وفاكهة
آيات أحمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الأحد 1- 9 - 2019، استقرارا في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضروات اليوم

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الأحد 1- 9- 2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 3.5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
البصل: 3.5 جنيهًا
الخيار: 3.5 جنيهًا
الملوخية: 3 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

البطيخ: 15 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
التين: 8 جنيهات
المانجو: 10 جنيهات

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