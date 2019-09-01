ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الأحد 1 - 9 - 2019 | خدمات

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:59 ص
الفطارات
الفطارات
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد ، الموافق 1- 9 - 2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان، والأقصر.

وأوضح برنامج "8 الصبح" أن مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وأشار برنامج "8 الصبح" إلى أن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، تشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

أما بالنسبة إلى قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم السبت 27 - 7 - 2019

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 12 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 13 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الاربعاء 14 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الأربعاء 15 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 17 - 8 - 2019 | خدمات

ترشيحاتنا

لن تتخيل.. ماذا قالت نانسي عجرم عن مصر والمصريين.. فيديو

ناسا تستعد لإطلاق أكبر مهمة فضائية لحماية كوكب الأرض من هذا الخطر

رأس السنة الهجرية حيرت المصريين.. الأحد إجازة ولا لا.. الإجازات المتبقية في 2019

نجم الأهلي يكشف دور محمد فضل فى إنهاء انضمامه للأحمر ..فيديو

اخبارالرياضة.. فرصة الخطيب الأخيرة.. أزمة صلاح وماني.. حفلة على رانيا علواني

3 شروط .. بها يستجيب الله دعاء عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور