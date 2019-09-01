محرك بحث جوجل يحتفل بالذكرى الـ 100 لميلاد أمريتا بريتام

قام أمس، محرك البحث العالمى جوجل "Google"، بتغيير صورة شعاره المعتاد إلى رسوم متحركة وذلك احتفالًا بالذكرى الـ100 لعيد ميلاد الكاتبة والشاعرة الراحلة أمريتا بريتام الـ 100، والتى تعد واحدة من أبرز الكتاب في تاريخ البنجاب .



وبحسب ما ذكرته شبكة "cnn" الأخبارية، غير محرك البحث المملوك لجوجل الشعار الخاص به إلى رسوم كارتونية تصور بريتام الكتابة أثناء جلوسها في حديقة مفتوحة مع ورودًا سوداء موضوعة أمامها.



وقالت "جوجل" إن من أبرز القصائد للروائية والشاعرة وكاتبة المقالات الشهيرة أمريتا برايتام قصيدة "Ajj Aakhaan Waris Shah Nu" التي عبرت من خلالها عن حزنها على الانقسام الهائل بين الهند وباكستان عام 1947.



وولدت "أمريتا برايتام" في جوجرانوالا، بالهند البريطانية (باكستان حاليًا)، وكانت واحدة من أبرز كاتبات البنجابيات في التاريخ، وتوفيت عام 2005 عن عمر يناهز 86 عامًا.



ونشرت بريتام "Pritam" مجموعتها الأولى من الأشعار عندما كانت في السادسة عشرة، واستمرت في نشر أكثر من 100 كتاب طوال حياتها المهنية، والتى امتدت على مدار ستة عقود.



وبينما يشار إليها غالبًا على أنها الشاعرة الرائدة في القرن العشرين للغة البنجابية، فإن العديد من أعمال بريتام كتبت أيضًا باللغة الهندية والأردية.



ووفقًا لـ"جوجل" تم ترشيح "بريتام" لعضوية البرلمان الهندي راجيا سبها عام 1986، كما حصلت على العديد من الجوائز المتميزة، بما في ذلك جائزة "بهاراتيا جنانبيث" الأدبية وواحدة من أعلى الجوائز المدنية في الهند، بادما فيبوشان.



يذكر أن شركة "جوجل" تحتفل من خلال محرك البحث خاصتها بالأعمال الفنية المميزة وبالأشخاص البارزين والأحداث المهمة حول العالم بالإضافة إلى احتفالات الذكرى السنوية، ففي وقت سابق من العام الحالى احتفلت جوجل بذكرى ميلاد"إجناسيو انايا" مخترع الناتشوز، وذكرى ميلاد الفنانة "مديحة حمدى".