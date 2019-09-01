لسبب غريب.. ضبطية كبيرة من المخدرات بمطار لندن تتحول إلى فنكوش

تحولت ضبطية مخدرات للشرطة البريطانية إلى ضبطية وهمية، بعدما أثبتت تحاليل المعامل الجنائية أن ماتم تحريزه ليس إلا (فنكوشًا) مخدرات على الإطلاق، وفق ما ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية.



وقالت الصحيفة إن المسحوق الأبيض الذي عثر عليه خلال حملة تفتيش على المخدرات في مطار جاتويك في العاصمة لندن، لم يكن في الواقع إلا مادة خاصة لإعداد الكعك لمخبز ومطعم للمعجنات، يقوم بعمل الأغذية النباتية، ضمن أصناف منتجاته.



وكان المسافر القادم لبريطانيا أحد العاملين بالمطعم والمخبز، وكان يحمل المادة البيضاء في حقيبة عندما فتشته شرطة المطار، واعتقدت أنها أوقعت به بالجرم المشهود.



وللإثبات أرسلت الشرطة عينات من المادة المحرزة للمعامل الجنائية بعدما اعتقلت عامل مطعم البيتزا.



وأرسلت المادة التي كانت عبارة عن مسحوق أبيض مقسما على 25 كيسا، وقال المعمل الجنائي إن المواد ليست مخدرات وإنما مواد خاصة لعمل المخبوزات النباتية، وهو ما أدى لاعتذار الشرطة والإفراج عن عامل المطعم.



لكن مالك المطعم والمخبز أصر على أن يقدم فطائر خاصة لضباط الشرطة الذين أفرجوا عن عامله وأعادوا له المواد المضبوطة التي اعتقدوا أنها مخدرات في بادئ الأمر.