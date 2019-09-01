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جاد الله: الخلافات متصاعدة بين الصين وأمريكا منذ تولي ترامب الحكم.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
ندى فتح الله
قال الدكتور ياسر جاد الله، مدير مركز البحوث والدراسات الصينية، إن الخلافات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية متواجدة منذ زمن بعيد، ولكن الفترة الماضية كانت فترة روية بين الطرفين، وربما ترضخ الصين للضغوطات الأمريكية.

وأضاف ياسر جاد الله، خلال لقاء له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأحد، أن ما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية لا يعد تصعيدًا للخلاف، حيث إن الخلافات تصاعدت بين الجانبين منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم.

وأضافت ياسر جاد الله أن هناك مجموعة من الخطوات التي تضعها الإدارة الأمريكية لتتعامل بها مع الصين، والتي من ضمنها فرض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات الخاصة بها.

وأشار ياسر جاد الله إلى أن فرض الرسوم سوف يؤثر سلبًا برفع التكلفة على المنتجات، كما أن المنتجات الصينية لن تصبح تنافسية في السوق الأمريكي، موضحًا أن انسحاب الصين من الاستثمار في أمريكيا لن يكون بالأمر السهل.

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