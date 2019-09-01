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فن

كنت بالوم أحمد فهمي.. السعدني يتحدث عن غضبه من رواد السوشيال ميديا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
أحمد السعدني
أحمد السعدني
شروق ابراهيم
أعرب الفنان أحمد السعدني عن استيائه من التعليقات السلبية لـ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن صديقه الفنان أحمد فهمي كان على حق في بعض الأحيان عند تطاوله على الأشخاص الذين ينتقدونه بـ حدة.

وغرد أحمد السعدني، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "طول عمري مبيفرقش معايا كلام الناس وكنت بالوم صحابي زي أحمد فهمي مثلًا إنه بيقعد يشتم الناس اللي بتشتمه واقوله انت بتقرا ليه أصلًا كبر دماغك".

وأضاف أحمد السعدني: "عمري ما اهتميت أقرا التعليقات السلبية أو يمكن كنت محظوظ إني مكنتش بشوفها".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني مسلسل "زي الشمس" الذي خاض من خلاله الماراثون الرمضاني.

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