استقبال صباح الأحمد للرئيس السيسي يتصدر عناوين الصحف الكويتية

الرئيس السيسي يزو الكويت.. قمة مرتقبة مع أمير الكويت

أمير الكويت وترامب يلتقيان 12 الجاري

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تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، والقمة المرتقبة التي سيعقدها مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية في صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان (قمة كويتية – مصرية اليوم)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، واصفة زيارة الرئيس السيسي للكويت، بأنها زيارة "من الوزن الثقيل".وأضافت أن المحادثات المصرية – الكويتية التي ستجرى اليوم في قصر بيان على مستوى القياديين أو كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، ستتناول موضوعات في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات المنطقة، والظروف الحرجة التي تمر بها وزيادة التوترات برًا وبحرًا.من جانبها، قالت صحيفة "الأنباء" في المانشيت الرئيسي لها، تحت عنوان (مباحثات قمة بين الأمير والسيسي اليوم)، إن الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، سيعقدان جلسة مباحثات رسمية اليوم، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.واستعرضت الصحيفة - بالصور وعلى موقعها بالفيديو - الاستقبال الحافل للرئيس السيسي بمطار الكويت الدولي أمس؛ حيث كان على رأس مستقبليه على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار مسؤولي الدولة وقادة الجيش والشرطة والحرس الوطني.بدورها، قالت صحيفة "النهار" في قلب صفحتها الأولى، تحت عنوان (صاحب السمو استقبل السيسي .. والمباحثات الرسمية اليوم)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت، سيعقدان اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر بيان، تتناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.وأعدت الصحيفة ملفا كبيرا حول طبيعة العلاقات المصرية – الكويتية، والزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي وأمير الكويت، ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى عدد السائحين الكويتيين الوافدين إلى مصر سنويا، وأهم نتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي عقدت في ديسمر الماضي في الكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين، إضافة إلى تقرير منقول عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول العلاقات المصرية – الكويتية.ومن جانبها، قالت "القبس" في مانشيت الصحيفة الرئيسي، (السيسي في الكويت)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت أمس، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت، فيما نقلت تقريرا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) حول تاريخ العلاقات المصرية – الكويتية.بدورها، قالت صحيفة "الجريدة" في صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان (قمة مواجهة التحديات)، إنه وسط ما يحيط بالمنطقة من تهديدات، وأجواء ملبدة تستلزم مواجهتها، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصل إلى الكويت في زيارة رسمية هي الثالثة له ، مشيرة إلى عقد جلسة مباحثات رسمية بينهما اليوم بقصر بيان.وسردت الصحيفة تقريرا نقلا عن (أ.ش.أ)، تناول تاريخ العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن أبرز ما ستتضمنه مباحثات الرئيس السيسي وأمير الكويت، بحث تهديدات المنطقة وتنسيق العمل العربي حيالها.أما صحيفة "الراي"، فأبرزت تحت عنوان (القمة الكويتية المصرية تبدأ من المطار)، استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض مطار الكويت الدولي، بالإضافة إلى ردود أفعال عدد من السياسيين المصريين حول طبيعة وأهمية الزيارة.محليا، أشارت صحيفة القبس إلى وصول طائرة «إيرباص» الحديثة إلى مطار الكويت الدولي وهي الأولى من أصل ١٥ طائرة اشترتها الخطوط الجوية الكويتية. وكان وفد من الكويتية برئاسة يوسف الجاسم وصل قبل أيام إلى مصنع «إيرباص» في مدينة هامبورغ الألمانية لاستلام الطائرة.وذكرت صحيفة الوطن أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.وأوضحت صحيفة الجريدة أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قريبًا سيزور الولايات المتحدة قريبا، حيث يلتقي خلال الزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب.وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، أن ترامب سيستقبل سمو الأمير في 12 الجاري، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تسهم في تعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية.وذكرت صحيفة الراي أن سعر صرف الدولار الأمريكي استقر مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.303 دينار في حين انخفض اليورو إلى 0.333 دينار مقارنة بأسعار صرف الأسبوع الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.369 دينار وانخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.306 دينار فيما ظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الأنباء أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قام بإصدار أوامر ملكية تضمنت تعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي واستحداث وزارة للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.وفي السياق ذاته، قالت صحيفة القبس إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعطى دفعة جديدة لمسيرة الإصلاح في السعودية، حيث وصف مراقبون الأوامر الملكية التي صدرت مساء الجمعة بأنها استكمال لمهمة الإصلاح الهيكلي للدولة، وتطوير أجهزتها المختلفة بهدف ترسيخ رؤية 2030 الشاملة.كما أشارت القبس إلى إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع لميليشيات الحوثي في منطقة ذمار.وأكد المالكي، أن قوات التحالف قادمت بتدمير موقع عسكري، وهو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي.وأضاف التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.وأوضحت صحيفة الأنباء أن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية قال إن البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة وصل منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية إلى مستويات قياسية مقارنة بالأعوام الـ 20 الأخيرة.وأظهرت معطيات جديدة وثقها تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب أن حكومة الاحتلال رفعت من وتيرة البناء الاستيطاني في محيط القدس المحتلة في عهد إدارة ترامب، وسط تبدل في تعاطي البيت الأبيض سياسيا مع النشاطات الاستيطانية المخالفة للقوانين الدولية في الضفة الغربية المحتلة، فيما كانت الإدارات الأمريكية السابقة تعتبر الاستيطان عائقا أمام عملية السلام في الشرق الأوسط.وأشارت صحيفة القبس إلى تأكيد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أمس السبت، أن رد حزبه على الاعتداء الإسرائيلي قبل أسبوع على معقله في بيروت بطائرتين مسيرتين، أصبح بيد القادة الميدانيين. وقال في خطاب متلفز خلال احتفال ديني في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت، إن الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد، مؤكدًا أنه يجب أن يدفع الجانب الإسرائيلي ثمن اعتدائه.وأشارت الوطن إلى إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا إذا لم يسيطر الجيش التركي على المنطقة خلال بضعة أسابيع.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل توزيع شهادات على المتخرجين من الأكاديمية العسكرية بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول.وشدد الرئيس أردوغان على أنه "لم يعد لدينا صبر حيال تأسيس المنطقة شرق الفرات الممتدة على طول الحدود السورية التركية".دوليا، أفادت صحيفة القبس بمقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرون في إطلاق نار عشوائي بمنطقة ميدلاند وأوديسا في ولاية تكساس الأميركية، وفقا لما ذكرته وكالات أنباء عالمية. وقالت الشرطة في ميدلاند إن مسلحين اثنين فرا بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة هوم ديبوت في أوديسا. وذكرت وسائل إعلام محلية ووطنية أن إدارة السلامة العامة في تكساس قالت إن عدة أشخاص من بينهم ضابط أصيبوا بالرصاص.قالت صحيفة الوطن إن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة ضد الصين دخلت حيز التنفيذ، اليوم الأحد.وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، في أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين.وأشارت صحيفة الراي إلى ما أعلنه اتحاد النقابات العمالية الهولندي، أمس السبت، أن موظفي الخدمات الأرضية في شركة كيه.إل.إم الذراع الهولندية لإير فرانس سينظمون إضرابا عن العمل صباح يوم غد الاثنين بمطار سخيبول في أمستردام قد يتسبب على الأرجح في تأجيل وإلغاء رحلات.وسيبدأ الإضراب من الساعة السادسة وحتى الثامنة بتوقيت [رينتش.