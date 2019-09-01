عاصي الحلانى يشعل حفل زفاف نجل مسئول أمني كبير في لبنان.. شاهد

شارك الفنان اللبنانى عاصى الحلانى متابعيه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأدائه الغنائى فى حفل نجل اللواء اللبنانى عماد عثمان.



وأرفق عاصى الحلانى مقطع الفيديو بهذه الكلمات: "فرح الأفراح في لبنان ألف مبروك محمود ومايا، وإن شاء الله الأفراح دائمًا في ديارك سيادة اللواء عماد عثمان".



يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي"، وتم طرحها خلال العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".



فرح الأفراح في لبنان الف مبروك محمود

و مايا وان شاء الله الأفراح دائماً في ديارك سيادة اللواء عماد عثمان 🙏❤️ #لبنان #افراح_لبنان #عاصي_الحلاني #assielhallani pic.twitter.com/0L4IoebZL7 — Assi El Hallani (@assihallani) August 31, 2019