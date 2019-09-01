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فن

عاصي الحلانى يشعل حفل زفاف نجل مسئول أمني كبير في لبنان.. شاهد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
عاصى الحلانى
عاصى الحلانى
القسم الميدانى
شارك الفنان اللبنانى عاصى الحلانى متابعيه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأدائه الغنائى فى حفل نجل اللواء اللبنانى عماد عثمان.

وأرفق عاصى الحلانى مقطع الفيديو بهذه الكلمات: "فرح الأفراح في لبنان ألف مبروك محمود ومايا، وإن شاء الله الأفراح دائمًا في ديارك سيادة اللواء عماد عثمان".

يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي"، وتم طرحها خلال العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".

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