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مرأة

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:17 ص
الفنانة ريم مصطفى
الفنانة ريم مصطفى
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها عبر خاصية STORY على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ارتدت ريم مصطفى فستانا جريئا فوق الركبة، قصيرا بشكل غير متساوٍ، فهو طويل من جانب الساق الأيمن، ذات اللون الأبيض فى أسود كارو مربعات صغيرة، واضعة عليه حزاما رفيعا، تاركة شعرها مندسلا على كتفيها، مع وضع لمسات بسيطة من المكياج الهادئ الذى أبرز جمالها وميز إطلالتها، وحذاء ذات الكعب العالى، الذى أبرز قوامها المثالى.

يذكر أن ريم مصطفى شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

وشاركت أيضا فى فيلم "أولاد رزق 2"، ولاقى دورها استحسان الجمهور، والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
الفنانة ريم مصطفى الفنانة ريم مصطفى

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