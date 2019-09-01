بنجلاديش: إصابة إثنين من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة في داكا

أصيب اثنان من رجال الشرطة في داكا عاصمة بنجلاديش، وذلك في هجوم بقنبلة بدائية الصنع أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عنه.

وقال قائد شرطة العاصمة أسد الزمان ميا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأحد/ - " إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما كانت سيارة تقل وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية تازل إسلام تمر بمنطقة "دانموندي" المزدحمة ، مما أسفر عن إصابة شرطي من الفريق الأمني للوزير ​​وضابط مرور".

ولم يصب الوزير بأي أذى جراء هذا الهجوم، وتم نقل المصابين الاثنين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .



