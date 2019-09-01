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بنجلاديش: إصابة إثنين من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة في داكا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
أصيب اثنان من رجال الشرطة في داكا عاصمة بنجلاديش، وذلك في هجوم بقنبلة بدائية الصنع أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عنه.
وقال قائد شرطة العاصمة أسد الزمان ميا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأحد/ - " إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما كانت سيارة تقل وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية تازل إسلام تمر بمنطقة "دانموندي" المزدحمة ، مما أسفر عن إصابة شرطي من الفريق الأمني للوزير ​​وضابط مرور".
ولم يصب الوزير بأي أذى جراء هذا الهجوم، وتم نقل المصابين الاثنين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

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