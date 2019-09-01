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بث مباشر.. مباراة لاتسيو وروما في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 1 - 9 - 2019

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
مباراة لاتسيو وروما
مباراة لاتسيو وروما
ياسمين تيسير
مباراة لاتسيو وروما، أحد أهم منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو "، والتي ستنطلق اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب "الأولمبيكو "، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة لاتسيو وروما، ولهذا السبب يوفر موقع "صدى البلد" بث مباشر لمباراة لاتسيو وروما، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة لاتسيو وروما بث مباشر أون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري. 

بث مباشر لمباراة لاتسيو وروما
وحقق فريق روما الإيطالي التعادل خلال مباراته أمام جنوى بنتيجة 3-3، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالكالتشيو في موسمه الجديد 2019-2020، بينما فاز لاتسيو امام سمبدوريا بنتيجة 3 – 0.

بث مباشر لمباراة لاتسيو وروما
ويحتل فريق لاتسيو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يحتل روما المركز العاشر برصيد نقطة واحدة..

مشاهدة مباراة لاتسيو وروما
ويسعى روما لتحقيق فوزه الأول في مسابقة الدوري الدوري الإيطالي، بينما يطمح لاتسيو في مواصلة انطلاقته القوية وخطف الثلاث نقاط من الذئاب.
موعد مباراة لاتسيو وروما
وتنطلق مباراة مباراة لاتسيو وروما في تمام 6 مساء اليوم الأحد 1 - 9 - 2019 على ملعب "الاولمبيكو"، وستذاع مباراة لاتسيو وروما عبر قناة BEIN SPORT.

مشاهدة مباراة لاتسيو وروما

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