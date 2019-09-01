درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الأحد 1-9 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى استقرار حالة الطقس الجيد عن الأيام السابقة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، ونستعرض فيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن الرئيسية.





درجات الحرارة اليوم





وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات





استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى





القاهرة 36

مطروح 30

الإسكندرية 31

دمياط 31

بورسعيد 32

العريش 33

رفح32

الاسماعيلية 35

السويس 36

المنصورة 34

طنطا 34

وادي النطرون 34

الغردقة 37

شروم الشيخ 38

المنيا 36

أسيوط 37